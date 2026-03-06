La Suprema Corte de Justicia dispuso crear el Registro de Casos de Género

El registro tendrá como objetivo centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.

El registro tendrá como objetivo centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.

A través de la Acuerdo Nº4220, la Suprema Corte de Justicia dispuso la crear el Registro de Casos de Género (RCG) con el fin de centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.

El nuevo organismo, funcionará en el ámbito de la secretaría de Servicios Jurisdiccionales del Tribunal, como herramienta para fortalecer la coordinación interjurisdiccional y optimizar los mecanismos de seguimiento de las políticas judiciales en la materia.

Su implementación permitirá obtener datos precisos para la evaluación y el perfeccionamiento del abordaje de los conflictos atravesados por asimetrías en cuestiones de género.

El alcance del RCG no se limita exclusivamente a procesos en los que se denuncien hechos de violencia sino que procura, además, relevar aquellos casos donde se verifiquen situaciones de discriminación, desigualdad o afectación diferenciada.

De este modo, se busca garantizar un análisis contextual integral que facilite la adopción de decisiones judiciales con una efectiva perspectiva de género que mejore la calidad de la respuesta institucional ante las vulnerabilidades detectadas.