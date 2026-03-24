Caso Lara Fernández: presentan un recurso ante la Suprema Corte

La madre de Lara Fernández, la joven asesinada en 2022 en Lomas de Zamora, presentó un recurso ante la Suprema Corte luego de que Casación rechazar las apelaciones por la condenas.

La madre de Lara Fernández, la joven asesinada en 2022 en Lomas de Zamora, presentó un recurso ante la Suprema Corte luego de que Casación rechazar las apelaciones por la condenas.

El Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata rechazó las apelaciones por las condenas a los asesinos de Lara Fernández, cuyo crimen tuvo lugar en enero de 2022. La familia presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Laura Fernández, madre de la víctima, presentó un recurso de casación al considerar que el crimen se trató de un homicidio criminis causae (matar para ocultar un robo), cuya única pena es la reclusión perpetua, pero los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini lo declararon improcedente.

El 25 de noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora sentenció a Alan Benjamín González Ávalos a la pena de 24 años de prisión; a Leandro Nicolás Strassera a 21 años; y a Cristian Mario Maidana a 20 años.

Fueron hallados coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de un arma de fuego y la intervención de un menor de edad que nunca será juzgado por tener 15 años al momento del hecho ocurrido el 1 de enero de 2022.

A su vez, Strassera fue hallado responsable por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y por la participación de un menor y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, mientras que González Ávalos recibió esa pena por el asesinato de Hugo Mario Domato, un jubilado de 70 años asesinado en La Matanza.

Del mismo modo, Casación desestimó los planteos realizados por los familiares de Domato y las defensas, motivo por el que las condenas quedaron firmes. De todos modos, la familia presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.