Viernes inestable en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este viernes, el fin de semana y el lunes, que será el día del UPD.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada inestable en la zona sur del Conurbano. De acuerdo al reporte, se esperan lluvias aisladas de principio a fin, mientras que la temperatura máxima anunciada para este viernes es de 24 grados.

Fin de semana. Pueden registrarse lloviznas durante la mañana del sábado, que será un día gris en la Región, y la máxima será de 26 grados. La marca térmica desciende a 23 el domingo, una jornada con cielo parcialmente nublado.

Asimismo, el lunes marca el inicio de clases para los estudiantes secundarios que cursan de segundo año en adelante y será el UPD (Último Primer Día). La temperatura se moverá entre los 17 y los 26 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado.