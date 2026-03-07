Lanús: Espacio Disparate celebra 20 años al servicio de la cultura

El espacio cultural de Lanús hizo un repaso por su historia, que contabiliza ya 20 años, y adelantó que comienzan la semana próxima las clases de teatro.

El Espacio Disparate es un centro cultural, un teatro, un lugar de encuentro, de diversión, de esparcimiento y mucho más. Ubicado Sitio de Montevideo 1265 de Lanús, celebró sus 20 años de vida al servicio de la cultura.

“Un 4 de marzo de hace exactamente 20 años estábamos inaugurando nuestro amado Dispa, a pasitos de la Estación Lanús, sin saber que sería un proyecto que se desplegaría no sólo en años sino en generaciones, kilómetros, intercambios y vidas”, comienza el relato.

Lo que en un principio fue “un grupo de payases que hacían funciones en escuelas públicas, plazas, comedores” se aventuraron en “buscar un espacio en donde aterrizar” los talleres de educación artística, ensayos e ir armando una sala de teatro independiente.

“Pasaron 20 años. Fundamos la sala, la vivimos, gestamos muchos grupos, espectáculos, experiencias artísticas, pedagógicas, barriales, comunitarias. Veinte años tejiendo maravillas”, señala el Dispa, que supo recibir a chicos y grandes durante las vacaciones de invierno, con propuestas diarias, pero también supo ser sede de la Fiesta Regional del Teatro Independiente.

La casa de artes lanusense adelantó que la semana próxima comienzan las clases de talleres de arte en su temporada, nada más y nada menos, que número 20. “Celebraremos todo el año”, avisaron a través de las redes “porque tanta vida, tantos sueños, tanto amor se celebra mas allá de todo”.

“Esa es nuestra forma también de oponer resistencia a la oscuridad de la injusticia, de la desigualdad y de la falta de empatía. El arte acerca. Y en eso estamos, sembrando espacios de diálogo desde hace 20 años”, cierra el mensaje.