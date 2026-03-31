“El gobierno de Milei es el más represor de la democracia”, advierte la CORREPI

La CORREPI alertó sobre un "crecimiento exponencial de casos de muerte bajo custodia y gatillo fácil" durante el gobierno de Javier Milei.

La CORREPI alertó sobre un "crecimiento exponencial de casos de muerte bajo custodia y gatillo fácil" durante el gobierno de Javier Milei.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtió que el Gobierno de Javier Milei “es el más represor” de la democracia. El 10% de los asesinatos por el aparato represivo del Estado, desde 1983 a 2026, fue durante la actual administración.

La CORREPI presentó hace ya algunos días el archivo de casos bajo el título: “El gobierno de Milei es el más represor de la democracia”.

“Las cifras muestran el crecimiento exponencial de casos de muertes bajo custodia y gatillo fácil, dónde el blanco principal son los jóvenes más pobres”, indica la Coordinadora, al tiempo que destaca el ascenso de detenciones arbitrarias y represión a la protesta social con cientos de heridos.

La CORREPI compartió los datos más relevantes de nuestro informe de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 a enero de 2026. “El 10% de estos asesinatos corresponden a la gestión del gobierno de LLA”, advierte.

A mediados del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que en Argentina hay graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales.