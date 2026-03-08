Colapinto terminó 14° en Australia tras una carrera condicionada por una sanción y un arranque accidentado

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Australia en el 14° puesto luego de una carrera en la que debió sobreponerse a un inicio complicado, una penalización y una estrategia que lo obligó a estirar su primera tanda hasta después de la vuelta 40. En una competencia con múltiples abandonos y cambios de ritmo, el argentino consiguió mantenerse en pista hasta la bandera a cuadros, aunque sin posibilidades de meterse en la zona de puntos.

La prueba comenzó cuesta arriba para el piloto de Alpine. En la largada, Colapinto cayó del 14° al 17° lugar tras tener que esquivar el auto de Liam Lawson, una maniobra que lo dejó rápidamente condicionado en el pelotón. A esa dificultad inicial se le sumó una sanción de stop and go por una infracción cometida por su equipo en el procedimiento de largada, un castigo que terminó de complicar sus aspiraciones de avanzar en el clasificador.

Pese a ese panorama, el argentino logró sostenerse en carrera con una estrategia larga de neumáticos y recién pasó por boxes después de la vuelta 40. Esa decisión le permitió seguir en pista durante buena parte de la competencia y completar un recorrido exigente, en una jornada que tuvo cinco abandonos y varias incidencias entre los autos de mitad de pelotón.

Mercedes dominó y Alpine rescató un punto

En la punta, George Russell se quedó con la victoria tras liderar desde la vuelta 29 y encabezó el 1-2 de Mercedes, que completó Andrea Kimi Antonelli con el segundo puesto. El podio lo cerró Charles Leclerc con Ferrari, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto y Lando Norris finalizó quinto. También sumaron puntos Max Verstappen, Oliver Bearman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly.

Para Alpine, el balance dejó al menos una unidad gracias al 10° puesto de Pierre Gasly, compañero de Colapinto. Detrás del argentino quedaron Carlos Sainz Jr., Sergio Pérez y Lance Stroll, en una clasificación final que mostró al piloto argentino cruzando la meta en el mismo lugar desde el que había partido, aunque después de una carrera mucho más compleja de lo que indica el resultado.

La competencia, además, registró las bajas de Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, en una carrera de desgaste que exigió constancia para llegar al final. Con este resultado, Colapinto ya pone la mirada en la próxima cita del calendario: el Gran Premio de China, que se disputará el próximo fin de semana y marcará una nueva oportunidad para buscar un resultado más competitivo.

Clasificación completa del Gran Premio de Australia

La clasificación final de la carrera quedó conformada de la siguiente manera:

1. George Russell (Mercedes)

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Oliver Bearman (Haas)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Carlos Sainz Jr. (Williams)

16. Sergio Pérez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

No completaron la carrera Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Audi).