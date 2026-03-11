Expoagro: no hubo anuncios sobre retenciones pero sí un compromiso

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura del gobierno de Javier Milei, sostuvo que la intención es "continuar con la baja de retenciones" cuando "el tema fiscal lo permita".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró que el Gobierno tiene la intención de “continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, pero no hubo anuncios al respecto.

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, resaltó Iraeta. Al respecto, continuó: “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino”.

En una jornada sin anuncios respecto a las retenciones, algo que reclamó el gobernador Axel Kicillof, el funcionario ratificó el respaldo al sector. “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”, dijo.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.