¿Suben las retenciones a la exportación de petróleo?

La Secretaría de Energía subiría al 8% las retenciones a la exportación de petróleo, en medio de la suba del barril por el conflicto en Medio Oriente.

La Secretaría de Energía subiría al 8% las retenciones a la exportación de petróleo, en medio de la suba del barril por el conflicto en Medio Oriente.

La Secretaría de Energía subiría del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Es por la suba del precio internacional del barril, que este viernes volvió a superar los 100 dólares.

La decisión apunta a gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles, porque incentiva a los productores locales a venderle a un importe más bajo a las refinerías el crudo pesado del país.

El gobierno había oficializado a fines de enero la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales. Con ese nuevo esquema, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de US$ 71,30.

Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril a partir del estallido de la Guerra en Medio Oriente, el Gobierno elevaría nuevamente esa retención al 8 por ciento.