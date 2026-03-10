Kicillof sobre un anuncio de retenciones en Expoagro: “Estamos a la espera”

El gobernador Axel Kicillof anunció que está a la espera de un anuncio de Gobierno en torno a las retenciones.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que “están a la espera” de una definición del gobierno del presidente Javier Milei por algún anuncio sobre las retenciones en el marco de la Expoagro en San Nicolás.

“Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo. Así que estamos a la espera”, dijo en Expoagro.

Para el mandatario provincial, “no es algo que tenga que ver inmediatamente” con su Gobierno. “Nosotros trabajamos con instrumentos desde los ministerios y, por supuesto, con la cuestión del Banco Provincia, que es el que mayor despliegue territorial tiene”, agregó.

Participó en San Nicolás de la cena de inauguración de la 20° edición de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región.

Fue en el Hotel Colonial, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El evento reunirá a productores, empresas y entidades financieras en rondas de negocios y exposiciones que darán cuenta de las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería.

Durante la exposición, el Gobierno bonaerense desplegará un fuerte acompañamiento al sector productivo mediante la participación activa del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia.

Además, Kicillof destacó que la PBA es líder en los cinco cultivos más importantes y destacó los planes de financiamiento a través del Banco Provincia. También fustigó contra Milei por la paralización de la obra de la Cuenca del Salado.