Investigan a un ex jugador de Boca por el caso de la peluquera de Lomas de Zamora

La investigación por la millonaria estafa que terminó con la muerte de una peluquera en el partido de Lomas de Zamora sumó un nuevo episodio. En las últimas horas, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en una vivienda de Castelar tras recibir información sobre el posible escondite de una de las principales acusadas.

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en la intersección de Cevallos y La Cautiva, pero cuando los agentes ingresaron al lugar, la sospechosa ya no estaba. Según trascendió, María Silvia Mitrovich habría abandonado el domicilio apenas una hora antes del procedimiento.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, la principal hipótesis es que alguien le habría avisado sobre el allanamiento, lo que le permitió escapar antes de que llegara la Policía.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que la vivienda donde presuntamente se ocultaba la prófuga pertenece a su hijastro, Favio César Márquez, conocido como ‘Gitano’, quien integró el plantel de Boca Juniors durante las década del 80 y 90.

En la causa también están señaladas Marta Noemí Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich. Ambas continúan prófugas, mientras que otra mujer vinculada al expediente se presentó ante la fiscalía debido a que cuenta con un beneficio de eximición de prisión.

La nueva fuga de María Silvia Mitrovich, buscada desde el 20 de enero, reforzó entre los investigadores la sospecha de que la acusada cuenta con una red de contactos que la ayuda a evadir los operativos policiales.

Para los encargados del caso, la rapidez con la que abandonó el domicilio allanado refuerza la hipótesis de que alguien filtró información sobre el procedimiento.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 15 de enero en una peluquería ubicada en Ingeniero Budge. Allí, las tres mujeres comenzaron a frecuentar el local y entablaron una relación con la dueña, Merlín Díaz.

Con el paso de los días lograron convencerla de que alguien le había realizado un supuesto “trabajo espiritual” que le impedía progresar en su negocio. Para revertir esa situación, le propusieron hacer una “limpieza energética”.

El 20 de enero regresaron al local y le pidieron que les entregara todos sus ahorros, que ascendían a unos 14 millones de pesos. Según le dijeron, el dinero sería utilizado en el ritual y luego se lo devolverían, algo que nunca ocurrió.

Horas después, al darse cuenta de que había sido engañada, la mujer cayó en una profunda desesperación. Antes de morir, grabó un video dirigido a una de las acusadas en el que le decía: “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, y luego bebió ácido muriático.

El expediente es investigado por el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora, quien confirmó que existe una orden de detención para las tres sospechosas.

Por el momento, la causa está caratulada como estafa, un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, los investigadores no descartan que la calificación legal pueda modificarse a medida que avance la investigación.