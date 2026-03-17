Balearon una casa en Lanús: mataron a la madre de un policía local

Tras una discusión, balearon la casa de un sargento de la Policía Local en Lanús. Su madre fue baleada por la espalda y falleció.

Tras una discusión, balearon la casa de un sargento de la Policía Local en Lanús. Su madre fue baleada por la espalda y falleció.

Un tremendo episodio se registró en las últimas horas en Lanús. Un sargento de la Policía Local de Lanús mantuvo una discusión con un grupo de personas, que terminaron baleando su casa y asesinado a su madre. La mujer fue baleada por la espalda.

La Policía de la Provincia tomó intervención en este dramático episodio que se registró en horas del lunes, en una vivienda de Ucrania y San Vladimiro de Lanús.

Un sargento de la UPPL Lanús, quien también resultó baleado, denunció que varias personas efectuaron disparos contra la vivienda e hirieron por la espalda a su madre, una mujer de 64 años, quien fue trasladada al hospital Evita pero llegó sin vida.

Los pesquisas establecieron que el sargento había mantenido una enfrentamiento con dos hombres que estaban en la plaza y efectuó un disparo con su arma.

Una vecina precisó que uno de los atacantes les advirtió que volvería en busca de venganza. “Los voy a cagar a tiros”, escuchó.

Secuestraron dos motos y las armas del sargentino y su cuñado. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 Descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.