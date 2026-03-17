Inflación mayorista: el INDEC registró una suba del 1% en febrero y marcó el menor aumento en un año

La inflación mayorista mostró una desaceleración en febrero, impulsada por la estabilidad del dólar oficial y la baja en los precios de los bienes importados.

La inflación mayorista mostró una desaceleración en febrero, impulsada por la estabilidad del dólar oficial y la baja en los precios de los bienes importados.

La inflación mayorista registró en febrero un incremento del 1%, según informó el INDEC, lo que representa el menor avance en casi un año. La desaceleración estuvo explicada principalmente por la estabilidad del tipo de cambio oficial y por una menor presión en los costos de productos importados.

De acuerdo con el organismo estadístico, la suba de febrero fue 0,7 puntos porcentuales inferior a la de enero y se ubicó por debajo de la inflación minorista, que alcanzó el 2,9% en el mismo período. Este comportamiento refleja una moderación en la dinámica de precios a nivel mayorista, clave para anticipar la evolución de los valores al consumidor.

Entre los productos nacionales, los rubros que más incidieron en la variación del índice fueron petróleo y gas, alimentos y bebidas, productos agropecuarios, derivados del petróleo y energía eléctrica. Estos sectores concentran una parte significativa de la estructura productiva y suelen tener un impacto directo en la formación de precios.

El INDEC también difundió los principales indicadores del sector: el IPIM avanzó 1% mensual y 25,6% interanual; el IPIB subió 0,7% en febrero y 25,1% en la comparación anual; mientras que el IPP registró un incremento del 0,7% en el mes y acumuló un alza del 26% interanual.

El elogio de Milei a Caputo

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato sobre la inflación mayorista, que se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.

El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda y lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.

“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.