Identificaron a Oscar Omar Reyes, oriundo de Banfield, entre los desaparecidos de La Perla a 50 años del golpe

La Justicia remarcó que la recuperación de los restos de víctimas como Oscar Omar Reyes constituye una prueba fundamental para consolidar las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.

La Justicia remarcó que la recuperación de los restos de víctimas como Oscar Omar Reyes constituye una prueba fundamental para consolidar las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.

En vísperas de los 50 años del golpe de Estado de 1976, la Justicia federal de Córdoba esta mañana confirmó la identificación de Oscar Omar Reyes, oriundo de Banfield, entre los restos hallados en el ex centro clandestino La Perla. El reconocimiento se dio en el marco de un avance clave en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La identificación de Oscar Omar Reyes fue posible gracias al trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense local, que lograron recuperar material genético en un terreno lindero al predio donde funcionó el centro de detención, tortura y exterminio. El hallazgo se conoció el pasado 10 de marzo, en la antesala de un nuevo aniversario del golpe.

Oscar Omar Reyes tenía 45 años al momento de su secuestro y era ingeniero mecánico. Nacido en Banfield, trabajaba como obrero en la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista. Durante su cautiverio, pasó por el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba y luego por La Perla, donde finalmente fue asesinado.

Desde la Justicia destacaron que estas identificaciones permiten avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, al poner fin a décadas de incertidumbre para las familias. En ese sentido, remarcaron que la recuperación de los restos de víctimas como Oscar Omar Reyes constituye una prueba fundamental para consolidar las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.