Informalidad laboral en Argentina: 4 de cada 10 trabajadores está fuera del sistema formal

Un informe de la UBA advierte sobre el crecimiento de la informalidad laboral en Argentina y su impacto en la pobreza y la vulnerabilidad social.

Un informe de la UBA advierte sobre el crecimiento de la informalidad laboral en Argentina y su impacto en la pobreza y la vulnerabilidad social.

La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 40% de los trabajadores durante el cuarto trimestre de 2025, según un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El dato refleja un incremento cercano al 1% en comparación con el mismo período del año anterior y expone el deterioro del mercado laboral en el contexto actual.

El relevamiento señala que las irregularidades comprenden empleos no cubiertos por la legislación laboral, impositiva ni de seguridad social, lo que deja a millones de trabajadores sin derechos básicos. En este marco, el informe advierte que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que un 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a la pobreza.

En cuanto a la distribución etaria, el segmento más afectado por la informalidad laboral es el de los trabajadores de entre 25 y 44 años, una franja clave dentro de la población económicamente activa. Además, el estudio detalla que la incidencia varía según la categoría ocupacional: alcanza al 36,3% de los asalariados, al 63,4% de los trabajadores por cuenta propia y al 28,7% de los empleadores.

Por último, el informe indica que, dentro del total del empleo informal, los asalariados representan el 60,4%, seguidos por los trabajadores independientes (36,4%), los empleadores (2,2%) y los trabajadores familiares sin remuneración (1%). Este predominio se explica por el peso que tiene el empleo asalariado en el total del mercado laboral, donde alcanza el 71,5%.