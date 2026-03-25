Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad pidió ser querellante en la causa por el colapso en Estación Buenos Aires

El Gobierno porteño busca intervenir en la investigación judicial tras el derrumbe ocurrido el 3 de marzo, argumentando perjuicios económicos y operativos derivados del operativo de emergencia.

El Gobierno porteño busca intervenir en la investigación judicial tras el derrumbe ocurrido el 3 de marzo, argumentando perjuicios económicos y operativos derivados del operativo de emergencia.

El derrumbe en Parque Patricios sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitara constituirse como querellante en la causa que investiga el colapso del complejo “Estación Buenos Aires”. La presentación fue realizada por el procurador general Martín Ocampo por instrucción del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Según informaron fuentes oficiales, la decisión apunta a resguardar los intereses patrimoniales y operativos del Ejecutivo porteño, al considerar que el siniestro tuvo un fuerte impacto en la seguridad pública. Además, la participación como querellante permitirá al Gobierno acceder al expediente y colaborar en el proceso judicial junto a los vecinos damnificados.

En el escrito presentado ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, se detalla que el derrumbe no solo afectó a propietarios y residentes, sino que también generó un perjuicio directo al Estado, que debió desplegar un amplio operativo de emergencia. En ese marco, intervinieron Bomberos de la Ciudad, el SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y fuerzas policiales.

Finalmente, desde la administración porteña remarcaron que el episodio implicó una “afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales”, lo que justifica su rol como parte damnificada. La Ciudad también destacó las tareas de asistencia a los vecinos, que incluyeron contención social, cortes de suministros, restricciones de circulación y el alojamiento transitorio para las familias afectadas.