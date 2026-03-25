Impactante video: Atropelló y huyó en Lomas de Zamora

Un hombre fue embestido por un automovilista sobre la calle Quesada al 1.600 de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora.

Un hombre fue embestido por un automovilista sobre la calle Quesada al 1.600 de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora.

Un hombre fue atropellado por un automóvil en la calle Quesada al 1600 de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. El conductor huyó de inmediato y la víctima fue auxiliada por los propios vecinos.

Las cámaras de seguridad captaron todo el siniestro: el auto avanza mientras el hombre camina por la calle sin verlo. El rodado lo embiste de atrás, vuela por los aires y termina cayendo al asfalto. El auto sigue su marcha, el conductor no se detuvo a asistirlo.

La víctima fue auxiliada por los propios vecinos. Fue trasladado a un hospital local, al cual llegó con algunos cortes y golpes, pero sin riesgo de vida, informaron las fuentes. La Justicia trabaja para intentar identificar al conductor.