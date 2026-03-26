La Selección argentina recibe a Mauritania en La Bombonera antes del Mundial 2026

El amistoso surge tras la suspensión de la Finalissima frente a España, que iba a disputarse en Qatar pero fue cancelada por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre federaciones.

El amistoso surge tras la suspensión de la Finalissima frente a España, que iba a disputarse en Qatar pero fue cancelada por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre federaciones.

La Selección argentina vs Mauritania será el primero de los amistosos de esta doble fecha FIFA y se disputará este viernes desde las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”. El encuentro contará con transmisión de Telefe y TyC Sports, en lo que será una de las últimas pruebas del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del Mundial 2026.

El amistoso surge tras la suspensión de la Finalissima frente a España, que iba a disputarse en Qatar pero fue cancelada por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre federaciones. Luego, la Asociación del Fútbol Argentino intentó organizar un partido con Guatemala, aunque tampoco se concretó por restricciones de la FIFA relacionadas con la disputa de encuentros en distintos continentes durante la misma ventana internacional.

Ante este escenario, la AFA cerró sobre la hora dos compromisos frente a selecciones de menor ranking como Mauritania (puesto 115) y Zambia (91). Estos serán los últimos partidos de preparación antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

De cara al encuentro ante el conjunto africano, Scaloni mantiene tres dudas en el equipo titular: en el arco podría ingresar Gerónimo Rulli por Emiliano Martínez; en el lateral izquierdo compiten Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña; y en la delantera resta definir si acompañará a Lionel Messi y Julián Álvarez Nicolás González o Thiago Almada.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: formación a confirmar. DT: Aritz López Garay.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Hora: 20:15

TV: Telefe y TyC Sports