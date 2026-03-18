Selección argentina vs Guatemala: jugarán en La Bombonera el último amistoso antes del Mundial 2026

El encuentro se jugará el martes 31 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, según informó la propia Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales.

El encuentro se jugará el martes 31 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, según informó la propia Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales.

El partido de la Selección argentina contra Guatemala fue confirmada como el último amistoso previo al Mundial 2026 y se disputará en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá así su única presentación en esta fecha FIFA antes de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro se jugará el martes 31 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, según informó la propia Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales. En el anuncio se destacó la figura del capitán Lionel Messi, quien sería una de las grandes atracciones del partido.

La última presentación del seleccionado en ese estadio fue en noviembre de 2024, cuando venció 1-0 a Selección de Perú con gol de Lautaro Martínez, en un duelo correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La elección del estadio es debido a que en el Más Monumental tocará la legendaria banda de rock and roll “ACDC” y no estará disponible para el partido.

En un principio, Argentina iba a disputar la Finalissima frente a Selección de España el 27 de marzo, pero el partido fue suspendido por la falta de acuerdo entre las federaciones y el contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente. De esta manera, el cruce ante Guatemala será la única prueba del campeón del mundo antes de su preparación final para la Copa del Mundo.

Por último, un dato de color para los “cabuleros”, la “Scalonetta” había jugado su último partido en territorio argentino también en el estadio de Boca en la previa del Mundial de Qatar 2022.