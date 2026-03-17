Selección argentina recibirá a Guatemala tras la suspensión de la Finalissima

La Selección argentina recibirá a Guatemala en la próxima fecha FIFA de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima frente a España. El encuentro se disputará el 31 de marzo en el país, con estadio aún a confirmar por la organización.

La Selección argentina recibirá a Guatemala en la próxima fecha FIFA de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima frente a España. El encuentro se disputará el 31 de marzo en el país, con estadio aún a confirmar por la organización.

La Selección argentina recibirá a Guatemala marcará la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante su público antes del inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. La noticia fue oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes sociales.

En un principio, la Albiceleste tenía previsto enfrentar a España en la Finalissima, el certamen que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, el encuentro fue suspendido debido al conflicto en Medio Oriente, ya que iba a jugarse en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar, lo que obligó a modificar la agenda.

Desde la Real Federación Española de Fútbol habían propuesto disputar el partido en Europa, con opciones en Madrid o Italia, pero no hubo acuerdo con la AFA y finalmente la Finalissima quedó descartada. De esta manera, el conjunto nacional volverá a afrontar una fecha FIFA con un solo compromiso.

De cara al Mundial 2026, la Selección argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania. El amistoso ante Guatemala será la última prueba antes del inicio del máximo torneo internacional.