Entradas Selección argentina vs Mauritania: precios y cómo comprar para el amistoso previo al Mundial 2026

La venta de entradas para la Selección argentina vs Mauritania ya es oficial. La Asociación del Fútbol Argentino anunció los precios y el sistema de compra para el amistoso internacional que se disputará en el país, en lo que será una de las últimas oportunidades de ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa del Mundo 2026.

Según lo informado, los tickets mantienen una estructura similar a los últimos partidos de la “Albiceleste”, con precios segmentados según la ubicación en el estadio. Las entradas populares costarán $90.000, mientras que las populares para menores tendrán un valor de $25.000. En tanto, las plateas altas irán de $150.000 a $200.000, las plateas medias entre $330.000 y $350.000, y las ubicaciones preferenciales alcanzarán los $490.000.

En cuanto a la compra, la AFA dispuso que la venta sea exclusivamente online a través de su plataforma oficial (AFA Tickets/Deportick). Los interesados deberán registrarse previamente para poder acceder al sistema, en un contexto donde se prevé una altísima demanda y la posibilidad de que los tickets se agoten en pocas horas, como ocurrió en los últimos compromisos del seleccionado.

Más allá del rival, el gran atractivo del encuentro será volver a ver en acción a la “Scaloneta” en suelo argentino. El partido genera una expectativa especial, ya que podría tratarse de una de las últimas presentaciones de Lionel Messi con la Selección en el país antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que anticipa un estadio colmado y un clima de fiesta.