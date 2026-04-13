Este domingo se realizó una nueva edición de Lomas Corre de Azul, con la participación de miles de vecinos.

Este domingo se realizó una nueva edición de Lomas Corre de Azul, con la participación de miles de vecinos.

El parque Eva Perón de Lomas de Zamora fue epicentro de una nueva edición de Lomas Corre de Azul, un evento que se realiza todos los años para generar conciencia sobre el autismo y la importancia de la inclusión.

“Miles de vecinos y vecinas se acercaron a la pista de ciclismo a participar de una nueva edición de Lomas Corre de Azul en Comunidad”, informaron desde el Municipio.

La iniciativa tuvo más de 1500 inscriptos y contó con la participación de 15 instituciones locales que transformaron la pista en una “marea azul de empatía”, describió Sol Tischik, jefa de Gabinete de Lomas de Zamora.

La jornada incluyó diferentes modalidades de participación, desde recorridos de 200 metros, una caminata familiar de 1 kilómetro, hasta una carrera de 5 kilómetros.

El 2 de abril fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista a través de acciones que motiven a reflexionar sobre esta condición y generar actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana.

La invitación es también a trabajar para la inclusión social de todos los niños y adolescentes como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad.