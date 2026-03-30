Almirante Brown suma un colectivo que conecta Solano con Adrogué

El Municipio de Almirante Brown anunció la incorporación de un nuevo ramal de la línea 514 que conecta la Estación de San Francisco Solano con Adrogué a través de la avenida Amenedo, mejorando la conectividad entre distintas localidades del distrito y sumando nuevos servicios.

Se trata del Ramal C “Solano Adrogué por Amenedo”, una nueva traza que surge a partir de la pavimentación de Amenedo en la zona de Santa Ana, donde se detectó la necesidad de sumar un servicio de transporte público para los vecinos de la zona, que hasta el momento no contaban con una línea cercana.

El nuevo ramal se puso en funcionamiento este lunes y beneficia directamente a vecinos de las localidades Solano, San José, José Mármol y Adrogué, además de instituciones como el Jardín de Infantes N°951, ubicado en la zona de Jorge y El Cóndor, que ahora contará con una parada en la puerta.

El recorrido tiene una frecuencia aproximada de 12 minutos y de ida inicia en la Estación de Solano, continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta la estación de Adrogué.

En tanto, el recorrido de vuelta parte desde la estación de Adrogué por Somellera, Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, finalizando en Solano.