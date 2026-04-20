Horror en Solano: “El nene está en shock”

La tía del nene, quien encontró el cuerpo de su propia madre enterrado en Solano, brindó detalles del macabro hallazgo y el difícil momento que atraviesa la familia.

La tía del nene, quien encontró el cuerpo de su propia madre enterrado en Solano, brindó detalles del macabro hallazgo y el difícil momento que atraviesa la familia.

Claudia, hermana de Gisele Alejandra Roucco, aseguró que el nene que encontró el cuerpo de su madre se encuentra en shock y solicitó a la prensa dejar de difundir imágenes del pozo en el que fue hallada la víctima.

Respecto al comportamiento de la víctima, madre de seis hijos, confirmó que había consumo problemático de drogas y “se iba siempre porque tenía problemas de adicción”, por lo que su ausencia no llamó la atención al entorno.

Asimismo, precisó que la familia tenía dudas respecto a situaciones de violencia de género, pero aclaró que ella siempre negó haber sufridos golpes. De todos modos, los vecinos escuchaban discusiones constantes.

Por otro lado, brindó detalles sobre el hallazgo, que estuvo a cargo de su hijo de 12 años y un vecino. “Clavaron un palo, sintieron algo y le pidieron la pala al vecino… cuando vieron (el cuerpo), lo sacó y llamaron a la policía”, contó.

Respecto al acusado, precisó que “desapareció” un día después del último encuentro de la mujer y su hijo. “El ultimo contacto de B. fue el 2, que salieron a pasear”, detalló a la prensa la tía.

“Para todo el mundo es él, no queda duda, desapareció”, aseguró Claudia ya en referencia al hombre sobre el que recaen las sospechas. Tenían tres meses de relación. “El 3 de abril fue la última vez que el muchacho estuvo acá”, apuntó.

El cuerpo de Gisele Alejandra Roucco fue hallado por su propio hijo el fin de semana, se encontraba en avanzado estado de descomposición y se cree que la muerte data del día de la desaparición.

A la espera de los resultados preliminares de la autopsia, para determinar las causas de muerte, avanzan las tareas para dar con el sospechoso, que se encuentra prófugo. Se trata de Brian Leandro Lestra, de 31 años.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en cuestiones de género.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144, LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO. SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.