Cayó el hombre señalado por el femicidio en Solano

Brian Leandro Lestra fue detenido en Merlo. Está acusado por el femicidio de Gisele Alejandra Roucco. Su propio hijo encontró el cuerpo.

Brian Leandro Lestra fue detenido en Merlo. Está acusado por el femicidio de Gisele Alejandra Roucco. Su propio hijo encontró el cuerpo.

El hombre acusado por el femicidio de Gisele Alejandra Roucco en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, fue detenido en las últimas horas. Fue aparehendido en las últimas horas en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Se trata de Brian Leandro Lestra, de 31 años, quien se encontraba prófugo desde hace unos días, cuando fue encontrado el cuerpo de la víctima. Fue su propio hijo el que avisó que el cadáver de su madre estaba enterrado en la vivienda ubicada en Nardo al 5.800 de San Francisco Solano.

De acuerdo a las fuentes, tiene causas por lesiones y robo a mano armada. Los investigadores precisaron que se trata de una persona en situación de calle que tenía una relación reciente con la víctima, de tres meses, y esporádicamente estaban en la casa de Almirante Brown.

El cuerpo de Gisele Alejandra Roucco fue hallado por su propio hijo el fin de semana pasado, se encontraba en avanzado estado de descomposición y se cree que la muerte data del día de la desaparición, el 2 de abril.

El informe preliminar de la operación de autopsia habla de lesiones punzocortantes en el torso, pero refiere a una particular en el cuello, que sería la herida que terminó con su vida.

Interviene en la causa, caratulada como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.