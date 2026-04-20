Femicidio en San Francisco Solano: ¿Qué dice la autopsia?

La mujer fue asesinada a puñaladas, indica el informe preliminar de la autopsia practicada. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una casa de Solano.

La mujer fue asesinada a puñaladas, indica el informe preliminar de la autopsia practicada. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una casa de Solano.

Hace instantes se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Gisele Alejandra Roucco, que fue hallado por su propio hijo el fin de semana en una vivienda de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.

Val recordar que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y se cree que la muerte data del día de la desaparición, el 2 de abril pasado. La autopsia confirma una muerte traumática; fue apuñalada.

El informe preliminar de la operación de autopsia habla de lesiones punzocortantes en el torso, pero refiere a una particular en el cuello, que sería la herida que terminó con su vida.

El cuerpo fue enterrado al lado de la vivienda en la que residía ocasionalmente la víctima, junto a su pareja desde hacía tres meses Brian Leandro Lestra, quien por estas horas es intensamente buscado por la Policía, con la dificultad de que se trata de una persona en situación de calle.

La hermana de la víctima, Claudia, comentó que los vecinos escuchaban discusiones contantes pero cuando le consultaban si sufría violencia de género, siempre lo negó.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en cuestiones de género.