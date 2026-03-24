El provocador mensaje del Gobierno de Javier Milei, a 50 años del Golpe

Una vez más, el gobierno libertario reclamó "Memoria, Verdad y Justicia completa", habló de un "experimento narrativo" y dispuso "dar vuelta la página".

Una vez más, el gobierno libertario reclamó "Memoria, Verdad y Justicia completa", habló de un "experimento narrativo" y dispuso "dar vuelta la página".

El Gobierno lo había anunciado y finalmente publicó el mensaje por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. A 50 años del Golpe, y en vísperas de lo que será un multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, reiteró el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia Completa”.

El video, publicado esta mañana, habla de una “visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político” y señala que los “grupos guerrillero-terroristas” pero también estatales y paraestatales han dejado “víctimas marginadas, ignorada y silenciadas”.

Cuestionó el “experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos” y anunció: “Este gobierno se dispuso dar vuelta la página, dándole visibilidad a la historia completa” para que las “nuevas generaciones” puedan tener una “visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas y censura”.

Y como “gesto de reparación”, informó la convocatoria de las víctimas que fueron “silenciadas”, dos de las cuales aparecen en el video.

Se trata de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, quien “fue revictimizada por el Estado Nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad”, y Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar del Ejército Argentino, secuestrado el 11 de agosto de 1974 y “asesinado en cautiverio por la guerrilla”.