Artemis II: llega el momento del vuelo alrededor de la Luna

Los tripulantes perderán la comunicación cuando estén pasando por el lado oscuro de la Luna. ¿Qué récord se batirá hoy?

Los tripulantes perderán la comunicación cuando estén pasando por el lado oscuro de la Luna. ¿Qué récord se batirá hoy?

La tripulación de Artemis II realizó una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion hacia la Luna. En las próximas horas, entrará en el tramo del viaje que atraviesa el lado oscuro.

La tripulación se encuentra en su período de descanso desde las 2:20 de la madrugada y recibirá la llamada para despertarse para comenzar el sexto día de vuelo a las 10:50 (11.50 en Argentina).

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, continúan su trayectoria para sobrevolar la Luna.

Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.

Cronograma