Artemis II: llega el momento del vuelo alrededor de la Luna

La tripulación de Artemis II realizó una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion hacia la Luna. En las próximas horas, entrará en el tramo del viaje que atraviesa el lado oscuro.
La tripulación se encuentra en su período de descanso desde las 2:20 de la madrugada y recibirá la llamada para despertarse para comenzar el sexto día de vuelo a las 10:50 (11.50 en Argentina).
POV: You're flying by the Moon.— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026
This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.
Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht
Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, continúan su trayectoria para sobrevolar la Luna.
Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.
Cronograma
- 13:00: Comienza la cobertura de NASA del sobrevuelo lunar.
- 13:56: La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.
- 14:10: Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio)
- 14:15: La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.
- 14:45: Comienza la observación lunar.
- 18:44: Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).
- 19:02 h. Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).
- 19:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).
- 19:25: El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.
- 20:35-21:32: Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.
- 21:20: Concluye la observación lunar.