El hombre regresó a la Luna tras más de cinco décadas

Tras concluir un histórico sobrevuelo lunar de siete horas que marcó el primer regreso de la humanidad a la Luna desde el Apolo 17 en 1972 y capturó imágenes de la cara oculta de la Luna, la tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

Durante una pérdida de señal planificada de 40 minutos, mientras Orión pasaba detrás de la Luna, la nave espacial y su tripulación alcanzaron su punto más cercano a la superficie a las 20:00 (hora de Argentina), volando a unos 6500 kilómetros de altura. Dos minutos después, la tripulación llegó a la distancia máxima de la misión desde la Tierra, a 405.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para los vuelos espaciales tripulados.

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Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales. También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

La tripulación presenció una puesta de sol (el momento en que la Tierra se oculta tras el horizonte lunar) mientras la nave Orión se situaba detrás de la Luna, y un amanecer (cuando la nave espacial emergía del borde opuesto de la Luna).

Cuando finalizó el período de observación lunar, la tripulación presenció un eclipse solar de casi una hora de duración, cuando la nave espacial, la Luna y el Sol se alinearon. Durante el eclipse, la tripulación tuvo la oportunidad de observar algunos fenómenos poco comunes que solo son visibles en la parte no iluminada de la Luna.