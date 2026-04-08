Artemis II: Tras hacer historia, los astronautas regresan a la Tierra

El regreso de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen está previsto para el viernes.

El regreso de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen está previsto para el viernes.

La misión Artemis II concluyó con el objetivo, orbitar alrededor de la Luna, y llega el momento de emprender el regreso a la Tierra.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales.

La nave espacial Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 21:03 (hora de Argentina) del martes, para generar un cambio de velocidad y guiar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra.

Este miércoles la tripulación tendrá un día ajetreado de objetivos de pruebas de vuelo y tareas para el regreso a la Tierra, previsto para el viernes.

Durante la sesión informativa del martes sobre el estado de la misión, funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes recibidas de la tripulación durante el sobrevuelo lunar y confirmaron que el buque USS John P. Murtha zarpó y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.