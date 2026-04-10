Artemis II: La tripulación ya emprendió el regreso a la Tierra

Durante la tarde, la tripulación de Orión realizará la tercera maniobra de corrección de trayectoria de retorno. ¿A qué hora llegan a la Tierra?

Durante la tarde, la tripulación de Orión realizará la tercera maniobra de corrección de trayectoria de retorno. ¿A qué hora llegan a la Tierra?

Tras cinco décadas, el hombre volvió a la Luna, pero esta vez orbitó a su alrededor. La misión Artemis II se metió en las páginas de historia y cumplió récords. Sus tripulantes ya comenzaron el regreso a casa: la Tierra.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

El amerizaje de Orión, que será alrededor de las 21:07 (hora de Argentina), frente a la costa de San Diego.

El viaje ya comenzó

A las 23:53 del jueves, Orión encendió sus propulsores durante 9 segundos para impulsar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra. Esta maniobra se realiza para perfeccionar aún más la trayectoria de la nave y garantizar que permanezca alineada para la reentrada atmosférica.

La tercera maniobra de corrección de la trayectoria de retorno está programada para hoy alrededor de la 14:53, antes de los procedimientos de reingreso, cuando el módulo de servicio se separará alrededor de las 20:33, unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái.

A las 20:37, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende. Orión alcanzará su velocidad máxima (aproximadamente 3800 km/h) justo antes de la interfaz de entrada.

El amerizaje de Orión

Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero, desplegará sus paracaídas de frenado cerca de los 22.000 pies a las 21:03 y, a continuación, desplegará sus tres paracaídas principales para reducir la velocidad de la cápsula antes del amerizaje.

Dos horas después del amerizaje, la tripulación será extraída de la cápsula Orión y trasladada en avión al buque USS John P. Murtha.

Equipos de rescate recogerán a la tripulación en helicóptero y, una vez a bordo del buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para luego tomar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Algunas de las fotos de la misión

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales.