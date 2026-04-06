Una familia destinó más de $1.200.000 para alimentos y artículos de limpieza en marzo

El gasto en alimentos de artículos de limpieza aumentó un 3% en marzo, mientras que el acumulado llega al 8,4% en el primer trimestre del año.

El gasto en alimentos de artículos de limpieza aumentó un 3% en marzo, mientras que el acumulado llega al 8,4% en el primer trimestre del año.

La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) informó que en marzo, una familia tipo gastó más de $1.200.000 en alimentos y artículos de limpieza. La canasta se incrementó un 8,4% en los primeros tres meses del año.

“La canasta que relevamos de 51 productos en el mes de marzo 2026, tiene un costo promedio de $315.791. Se calcula que una familia tipo gastaría en el mes en alimentos y artículos de limpieza un promedio de $1.263.164″, detalla.

Asimismo, señala que existe una “gran dispersión de precios” en artículos alimenticios y de limpieza, mientras que “los comercios minoristas y súper denota una gran baja en las compras”. ADDUC precisa que los valores son tomados en la Zona Sur del Gran Buenos Aires y Capital Federal, y aclara que “en algunas zonas puede ser mayor el gasto”.

Se calculó un incremento promedio de la canasta del 3% en marzo. “Para los tres meses del año 2026, lleva un incremento promedio del 8,4%”, apuntó. La organización también alerta sobre una “fuerza suba en luz, gas, agua, naftas, transportes, comunicaciones y medicina”.