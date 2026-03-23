Estiman que marzo cierra con una inflación en torno al 3%

Se complican las estimaciones del Gobierno, la inflación de marzo volvería a estar en torno al 3 por ciento y no cede.

Se complican las estimaciones del Gobierno, la inflación de marzo volvería a estar en torno al 3 por ciento y no cede.

Si bien el Gobierno hablaba de bajar a menos de un dígito la inflación en los próximos meses, las consultoras privadas estiman que el costo de vida vuelve a ubicarse en torno al 3% en marzo.

Incluso, los estudios no se descarta que la inflación pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.

“Las últimas cuatro semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews; mientras que para EcoGo “la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.

El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación e Indumentaria, sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles.

En tanto, LCG informa que la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.