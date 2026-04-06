Alerta en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera y el servicio está interrumpido

Un hombre armado se subió a una formación del tren Roca en la estación Temperley, tomó de rehén a una pasajera y los ramales de Alejandro Korn y Bosques vía Temperley están interrumpidos.

El dramático suceso comenzó a las 15:11 en el tren 3210, que se encontraba detenido en el andén 2. Según el reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad de la Línea General Roca, el guarda de la formación (cabina 149) fue quien alertó por radio sobre la presencia del individuo esgrimiendo un arma de fuego y reteniendo a una pasajera.

Tras la rápida intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y efectivos de la provincia de Buenos Aires junto al personal de Trenes Argentinos, se logró evacuar el tren, primero, y a la mujer que se encontraba retenida.



Sin embargo, el operativo continuó activo en la zona, ya que el agresor seguía a bordo y los uniformados trabajan para que entregue el arma y deponga definitivamente su actitud.

Finalmente, fuentes de la PFA precisaron que la situación “se encuentra dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”.

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