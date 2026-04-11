Hecho en Lanús, la feria que llega este fin de semana

Lanús Este y Remedios de Escalada serán epicentro de la feria de productores locales. Hoy y mañana de 16 a 20.

Lanús Este y Remedios de Escalada serán epicentro de la feria de productores locales. Hoy y mañana de 16 a 20.

El Municipio de Lanús llevará adelante este fin de semana una nueva edición de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, que tiene como objetivo impulsar el consumo de productores locales.

Se realizará hoy y mañana, de 16 a 20, en las plazas Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, en Lanús Este) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, en Remedios de Escalada).

Los vecinos podrán recorrer diferentes stands con artesanías, propuestas gastronómicas y productos de elaboración propia a precios populares. Además, habrá puestos de indumentaria, bijouterie y más.

Esta propuesta es impulsada por el Municipio para robustecer la actividad productiva de las y los lanusenses que integran el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema permitió agrupar a personas, unidades productivas individuales y colectivas, emprendimientos, cooperativas, mutuales y diversos proyectos asociativos. ¿Cómo sumarse? Dejando los datos en este link www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.