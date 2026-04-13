¿Cómo estará el tiempo durante la semana en la Zona Sur?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que será una semana con cierta inestabilidad en la zona sur del Conurbano. Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado y neblina por la mañana. La temperatura no superará los 23 grados hoy.
Asimismo, el reporte indica que el martes, que vuelve a ser una jornada con cielo plomizo, cierra con chaparrones. La temperatura se moverá entre los 16 y los 24 grados. La marca térmica desciende a 22 grados el miércoles, que comienza y finaliza con chaparrones.
En tanto, el cielo pasará de mayor a parcialmente nublado entre el jueves y el viernes, cuando las máximas pronosticas son de 23 y 24 grados en la zona sur del Conurbano. El fin de semana parece llegar con buenas condiciones.