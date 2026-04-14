Caso Adorni: Se presentan las jubiladas que le vendieron la propiedad al funcionario libertario

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentarán este miércoles en los tribunales federales para declarar en el marco de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de una propiedad en Caballito.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentarán este miércoles en los tribunales federales para declarar en el marco de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de una propiedad en Caballito.

Las vendedoras del departamento de Manuel Adorni, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), declararán este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga la operación inmobiliaria realizada en noviembre de 2025. La propiedad, ubicada sobre la calle Miró, fue vendida por un valor declarado de 230.000 dólares, aunque parte de la transacción se concretó mediante un financiamiento directo al funcionario.

Según explicó la escribana Adriana Nechevenko, las jubiladas le financiaron a Adorni un total de 200.000 dólares sin intereses, monto que deberá ser devuelto en noviembre de este año. En tanto, las testigos habían sido citadas la semana pasada, pero su declaración se postergó a pedido del abogado del funcionario, Matías Ledesma, debido a su participación en el juicio de los cuadernos de las coimas.

En la causa también se investiga la trazabilidad de la operación, ya que las mismas vendedoras habían adquirido previamente el inmueble al ex futbolista Hugo Morales por 200.000 dólares. Además, días atrás declararon otras personas vinculadas a operaciones financieras relacionadas con Adorni, quienes aseguraron haber participado por primera vez en este tipo de préstamos con garantía hipotecaria.

Por su parte, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda informes de distintos organismos públicos luego de que el juez Ariel Lijo ordenara levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. La medida permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros, ingresos, bienes e inversiones, en el marco de una investigación que busca determinar posibles irregularidades en la operación.