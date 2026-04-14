Comenzó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras la nulidad del primer proceso, comenzó este martes el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Seguí la audiencia inaugural.

Tras la nulidad del primer proceso, comenzó este martes el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Seguí la audiencia inaugural.

Comenzó esta mañana el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental “Justicia Divina” que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Todo aquello realizado en el primer proceso, frustrado por el documental, no será contemplado en este nuevo juicio, por lo cual Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale y los médicos que realizaron la autopsia deben volver a declarar.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles, entre las 10 y las 17, en el edificio de la calle Ituzaingó 340. Este nuevo litigio comienza a más de cinco años del deceso de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón.