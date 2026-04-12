Justicia por Maradona: Comienza el segundo proceso tras el escándalo que anuló el primero

El juicio Maradona volverá a cero este martes 14 de abril en San Isidro, con nuevos jueces y tras la nulidad del proceso anterior por el polémico documental “Justicia Divina”

El juicio Maradona volverá a cero este martes 14 de abril en San Isidro, con nuevos jueces y tras la nulidad del proceso anterior por el polémico documental “Justicia Divina”

El juicio Maradona comenzará nuevamente este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, luego de que el primer proceso fuera declarado nulo en 2025 por el escándalo vinculado al documental “Justicia Divina”. La causa investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona y tendrá en el banquillo a siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su atención.

El nuevo debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 y juzgará a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Ricardo Omar Almirón, Mariano Perroni, Pedro Di Spagna y Nancy Edith Forlini. Todos están acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del ex capitán de la Selección argentina, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en Tigre.

Durante el juicio deberán volver a declarar familiares directos como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda, peritos, médicos y allegados que acompañaron al ex futbolista en sus últimos días. Las audiencias se realizarán los martes y miércoles en el edificio judicial de la calle Ituzaingó 340, donde se prevé una importante movilización en reclamo de justicia por el “Diez”.

El primer proceso quedó invalidado tras comprobarse irregularidades vinculadas a la entonces jueza Julieta Makintach, quien participó en la filmación del documental “Justicia Divina” dentro de los tribunales. La causa derivó en su destitución e inhabilitación, además de una investigación penal por delitos como abuso de autoridad y malversación. Ahora, a más de cinco años de la muerte de Maradona, la Justicia intentará encaminar un nuevo juicio que determine responsabilidades en uno de los casos más conmocionantes de la Argentina reciente.