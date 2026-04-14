Comienza una seguidilla de días lluviosos

El Servicio Meteorológico anuncia chaparrones para el cierre del martes. Las precipitaciones se quedan por varios días.

El Servicio Meteorológico anuncia chaparrones para el cierre del martes. Las precipitaciones se quedan por varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un cierre del martes pasado por agua, que dará inicio a una seguidilla de días lluviosos en la zona sur del Conurbano, aunque no hay alertas emitidas. El pronóstico para esta semana.

El reporte matutino indica que este martes se presenta con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24 grados, pero el cierre de la jornada será con chaparrones. El fenómeno se extenderá al miércoles, de principio a fin.

El último día inestable, de acuerdo al informe matutino del SMN, será el jueves, que comenzaría con lluvias aisladas y finaliza con chaparrones. La temperatura máxima será de 23 grados en la zona sur del Conurbano.

En tanto, la marca térmica será de 24 grados el viernes, una jornada con cielo parcialmente nublado, antesala del fin de semana, que llega con buenas condiciones: máximas de 23 y 24, cielo parcial a mayormente nublado.