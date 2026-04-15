Adorni Gate: La Justicia confirmó el viaje en primera clase a Aruba y avanza la investigación por enriquecimiento ilícito

Adorni se trasladó con su esposa y sus dos hijos a través de la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña.

Adorni se trasladó con su esposa y sus dos hijos a través de la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña.

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba junto a su familia en primera clase, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. El viaje, realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, quedó incorporado al expediente judicial.

Según los datos recabados en la investigación, Adorni se trasladó con su esposa y sus dos hijos a través de la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña. Cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares para todo el grupo familiar.

La información fue corroborada a partir de registros oficiales remitidos por la compañía aérea, en respuesta a un requerimiento judicial. En paralelo, los investigadores intentan determinar el alojamiento utilizado durante la estadía, bajo la sospecha de que podría tratarse de un resort all inclusive de alto costo, lo que incrementaría significativamente el gasto total del viaje.

La confirmación del viaje se produce en el marco de una causa más amplia que analiza la evolución patrimonial del funcionario. En ese contexto, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni para rastrear el origen de los fondos y determinar si los gastos realizados guardan relación con sus ingresos declarados.