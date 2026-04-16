Ingresos Brutos: qué trabajadores dejan de pagar el impuesto en CABA

En cuanto al detalle por categorías, las A, B y C reciben una bonificación del 100%, mientras que las categorías D a H acceden a una reducción del 75%.

En cuanto al detalle por categorías, las A, B y C reciben una bonificación del 100%, mientras que las categorías D a H acceden a una reducción del 75%.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comenzó a aplicar bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes del Régimen Simplificado que realizan actividades independientes en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida implica, en la mayoría de los casos, la eliminación total del tributo y alcanza a más de 140 mil contribuyentes, según información difundida por fuentes oficiales. El beneficio se aplica de manera automática de acuerdo a la categoría tributaria de cada contribuyente.

En ese marco, actualmente unos 47 mil porteños ya acceden al beneficio: 35 mil dejaron de pagar el impuesto, mientras que otros 12 mil cuentan con una bonificación del 75%. Desde el organismo aclararon que el descuento se otorga siempre que no se registren deudas.

En cuanto al detalle por categorías, las A, B y C reciben una bonificación del 100%, mientras que las categorías D a H acceden a una reducción del 75%. A continuación, el listado de trabajadores independientes alcanzados por la medida: