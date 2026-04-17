“Se ve un desplome de la economía argentina”: Kicillof criticó a Milei desde España

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei durante su gira por España y alertó sobre el deterioro económico y político de la Argentina.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei durante su gira por España y alertó sobre el deterioro económico y político de la Argentina.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este viernes la gestión de Javier Milei al advertir sobre un “desplome de la economía argentina” en el marco de su gira por España. Desde Barcelona, el mandatario bonaerense aseguró que en el exterior perciben un escenario de “extrema fragilidad”, marcado por la caída de la demanda y la “ausencia total del Estado”.

Tras su paso por Madrid, Kicillof se trasladó a Barcelona, donde remarcó el contraste entre las políticas europeas y las decisiones del Gobierno nacional. “Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina se quitan derechos y se desmantela la industria”, sostuvo en declaraciones radiales.

El gobernador también transmitió la preocupación de sectores productivos. “Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad de Milei. Los empresarios ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”, afirmó, al tiempo que cuestionó la “ignorancia teórica” del Presidente en materia inflacionaria.

En el plano internacional, Kicillof advirtió sobre el aislamiento que, a su entender, impulsa la Casa Rosada. Señaló la importancia de sostener vínculos con líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, y criticó que “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas”.

Durante su agenda en Barcelona, el mandatario se reunió en el Ayuntamiento local con el alcalde Jaume Collboni, con quien avanzó en iniciativas de cooperación. El encuentro incluyó el análisis del impacto del turismo y políticas de seguridad, además de la posibilidad de un acuerdo de hermanamiento entre distritos para fortalecer los lazos institucionales.