Comienza la vacunación antigripal en Lomas de Zamora: ¿Adónde ir?

El Gobierno adelantó la campaña antigripal 2026 en respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. El inicio de la vacunación será el 11 de marzo.
Quiénes deben vacunarse: La población objetivo de la campaña de vacunación incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo.
Lomas de Zamora
El Municipio de Lomas de Zamora informó que a partir del 11, tanto el personal de salud como los mayores de 65 años podrán acceder a la vacuna en distintos centros.
Se aplicará en el HDI Banfield (Cochabamba 922) y el HDI Temperley (Av. H. Yrigoyen 10.002) de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13.
También se puede ir al Hospital Alende (Claudio de Alas y Azamor) de lunes a viernes, de 8 a 13, o bien a los Centros Integrales de Salud, de lunes a viernes, de 8 a 16.