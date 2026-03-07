Comienza la vacunación antigripal en Lomas de Zamora: ¿Adónde ir?

Se adelanta la campaña de vacunación antigripal por la nueva variante que circula en el país. Los puntos de vacunación en Lomas de Zamora.

Se adelanta la campaña de vacunación antigripal por la nueva variante que circula en el país. Los puntos de vacunación en Lomas de Zamora.

El Gobierno adelantó la campaña antigripal 2026 en respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. El inicio de la vacunación será el 11 de marzo.

Quiénes deben vacunarse: La población objetivo de la campaña de vacunación incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo.

Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas de Zamora informó que a partir del 11, tanto el personal de salud como los mayores de 65 años podrán acceder a la vacuna en distintos centros.

Se aplicará en el HDI Banfield (Cochabamba 922) y el HDI Temperley (Av. H. Yrigoyen 10.002) de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13.

También se puede ir al Hospital Alende (Claudio de Alas y Azamor) de lunes a viernes, de 8 a 13, o bien a los Centros Integrales de Salud, de lunes a viernes, de 8 a 16.