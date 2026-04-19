La desocupación en Provincia de Buenos Aires llegó al 9,5% y se perdieron más de 96.000 empleos registrados

La desocupación en la Provincia de Buenos Aires llegó a casi el 10% y evidencia el impacto del ajuste económico, con una fuerte caída del empleo registrado y deterioro de las condiciones laborales. Un informe del CEPA advierte que el mayor peso de las medidas recayó sobre el distrito más poblado del país.

La desocupación en la Provincia de Buenos Aires llegó a casi el 10% y evidencia el impacto del ajuste económico, con una fuerte caída del empleo registrado y deterioro de las condiciones laborales. Un informe del CEPA advierte que el mayor peso de las medidas recayó sobre el distrito más poblado del país.

La desocupación en la Provincia de Buenos Aires (PBA) alcanza al 9,5% de su población en el cuarto trimestre de 2025, superando el promedio nacional del 7,5% y también el 7,4% registrado dos años atrás. El dato, relevado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se combina con la pérdida de más de 96.000 puestos de trabajo registrados desde la asunción del presidente Javier Milei, en un contexto que evidencia un fuerte ajuste sobre el principal distrito del país, donde viven 17.569.053 personas, el 38% del total nacional.

El informe del CEPA sostiene que la mayor parte del ajuste implementado por el Gobierno nacional recayó sobre la provincia de Buenos Aires. Los indicadores socioeconómicos, comparados con la situación previa al cambio de gestión en noviembre de 2023, muestran un deterioro sostenido en las condiciones laborales de los bonaerenses.

Entre los datos más relevantes, se destaca también el aumento del 16,5% en la proporción de personas ocupadas que buscan otro empleo, lo que refleja problemas en la calidad del trabajo, ya sea por ingresos insuficientes o condiciones laborales precarias.

El estudio advierte una baja simultánea en la tasa de empleo y en la tasa de actividad, lo que indica que parte de la población dejó de buscar trabajo. “Cuando ambas tasas disminuyen simultáneamente, suele indicar que una parte de la población dejó de buscar empleo, lo que puede estar asociado al desaliento”, señalaron desde el CEPA.

En paralelo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) confirmó que, a nivel nacional, se perdieron 280.833 puestos de trabajo registrados entre la asunción de Milei y diciembre de 2025, lo que representa una caída del 2,85%. De ese total, el 34,3% corresponde a la provincia de Buenos Aires, con 96.243 empleos menos.

Jóvenes, los más afectados por la desocupación

El deterioro del empleo impacta con mayor fuerza en los jóvenes de entre 14 y 29 años. En el último trimestre de 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, con incrementos de 3,4 y 4,7 puntos porcentuales respectivamente desde 2023. Ambos valores se ubican muy por encima del promedio nacional.

Desde el CEPA advirtieron que las consecuencias exceden lo laboral: la falta de empleo limita la autonomía económica, retrasa la independencia del hogar de origen y condiciona decisiones clave como continuar estudios, formar una familia o acceder a la vivienda. Además, alertaron que estas dificultades pueden derivar en trayectorias laborales más inestables y profundizar desigualdades estructurales.

Factores detrás de la caída del empleo

Entre las principales causas de la pérdida de empleo, el informe menciona una combinación de factores: eliminación de subsidios, flexibilización laboral, menor inversión en sectores tradicionales y el posible traslado de trabajadores hacia la informalidad.

En ese sentido, remarcaron que la tasa de desempleo del 7,5% a nivel nacional no refleja completamente la situación del mercado laboral. La medición tradicional no contempla la calidad del empleo ni fenómenos como el crecimiento de la economía de plataformas, donde muchas personas encuentran ingresos en trabajos inestables, con bajos salarios y sin cobertura de seguridad social.

Actualmente, más del 40% del empleo en Argentina es informal, según datos del INDEC, lo que complejiza aún más el diagnóstico del mercado laboral.

Salarios: leve mejora y nueva caída

En materia salarial, el informe muestra que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 el salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado en el Gran Buenos Aires (GBA) creció apenas un 2,3% a precios constantes.

Se trata de uno de los desempeños más débiles del país, solo por encima de Tucumán y Tierra del Fuego. En el resto de la provincia la mejora fue del 4%, mientras que a nivel nacional alcanzó el 3,05%.

El análisis interanual refleja que en 2024 hubo un leve crecimiento del 2,5% real, pero en 2025 se registró una caída del 0,17% que compensó ese incremento. La situación empeora si se toma como referencia el nuevo IPC 2017/2018 que el INDEC había desarrollado pero no llegó a implementar, ya que en ese caso el salario real del GBA cae 8 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2023.

El informe concluye que “detrás de estos números hay una geografía del ajuste”, donde el recorte del gasto público y la retracción de la demanda interna golpearon con mayor intensidad al conurbano bonaerense, afectando especialmente a los trabajadores vinculados a la industria y al mercado interno.

Jubilados: ingresos por debajo del promedio nacional

El relevamiento también pone el foco en la situación de los jubilados bonaerenses. En la provincia se concentra el 40% del total nacional, con casi 2,8 millones de personas, pero el haber medio alcanza los $541.901, por debajo del promedio nacional de $602.274.

Además, ese ingreso no llega a cubrir dos salarios mínimos, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo en el sector pasivo. “Es una realidad cotidiana para millones de bonaerenses”, señalaron desde el CEPA, al advertir que el impacto del ajuste también alcanza con fuerza a los jubilados.