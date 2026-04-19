Desigualdad de ingresos en Argentina: fuerte brecha entre CABA y el norte del país

Un informe privado revela que la desigualdad de ingresos en Argentina se profundiza según la región, con marcadas diferencias entre el área metropolitana y las provincias del norte.

Un informe privado revela que la desigualdad de ingresos en Argentina se profundiza según la región, con marcadas diferencias entre el área metropolitana y las provincias del norte.

La desigualdad de ingresos en Argentina muestra una brecha cada vez más marcada entre regiones. Según un informe de la consultora Focus Market, mientras en la Ciudad de Buenos Aires el ingreso diario promedio alcanza los US$25, en provincias del norte apenas supera los US$8, lo que expone un escenario de fuertes asimetrías económicas a nivel territorial.

El relevamiento indica que el ingreso individual promedio en el país es de US$671,08 al tipo de cambio oficial. En la comparación regional, Argentina se ubica por encima de Bolivia (US$607,81), Paraguay (US$598,40) y Brasil (US$620,00), aunque todavía lejos de Uruguay (US$1.273,00) y Chile (US$1.518,00). Sin embargo, el dato nacional esconde profundas diferencias internas que condicionan el acceso a bienes y servicios esenciales.

En ese sentido, el informe advierte que el crecimiento de los ingresos medidos en dólares, destacado por el Gobierno como señal de recuperación económica, no se distribuye de manera equitativa entre las provincias. “El dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población”, señalaron desde la consultora, al tiempo que remarcaron la necesidad de analizar el poder adquisitivo en cada territorio.

El ranking de ingresos per cápita familiar ubica en el primer lugar a la Ciudad de Buenos Aires con US$762,34, seguida por Tierra del Fuego (US$635,52) y Neuquén (US$610,75). En contraste, La Rioja (US$247,20), Chaco (US$255,74) y Formosa (US$266,65) presentan los niveles más bajos, con ingresos que representan apenas un tercio de los registrados en el área metropolitana. La diferencia también se refleja en el día a día: en CABA se perciben US$25,41 diarios, mientras que en las provincias más relegadas no se superan los US$9.