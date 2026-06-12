Kicillof apuntó contra Adorni por el escándalo de su declaración jurada: “Si fuera peronista estaría preso”

El gobernador bonaerense cuestionó al jefe de Gabinete por las explicaciones sobre su patrimonio en Bitcoin y comparó su situación con la condena que enfrenta Cristina Kirchner.

El gobernador bonaerense cuestionó al jefe de Gabinete por las explicaciones sobre su patrimonio en Bitcoin y comparó su situación con la condena que enfrenta Cristina Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este viernes una dura crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que “si Adorni fuera peronista estaría preso”, en referencia a la polémica por las declaraciones patrimoniales del funcionario nacional.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof trazó una comparación con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena ratificada en la causa Vialidad. Según el mandatario bonaerense, existe una diferencia de trato entre dirigentes peronistas y funcionarios del actual Gobierno.

Además, el gobernador ironizó sobre las explicaciones que brindó Adorni respecto de su patrimonio en criptomonedas. “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”, expresó entre risas, aunque aclaró que lo hacía “con respeto”.

La frase apuntó directamente a la versión ofrecida por el jefe de Gabinete, quien sostuvo que posee un capital cercano a los 500 mil dólares en Bitcoin almacenado en una billetera fría, es decir, un dispositivo físico similar a un pendrive que mantiene los activos digitales fuera del sistema financiero tradicional. Las declaraciones continúan generando cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.