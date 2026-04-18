Detuvieron a un menor en Avellaneda que era buscado por un asesinato

Un joven de 16 años, con un frondoso prontuario, fue detenido en las últimas horas en Avellaneda. Fue por un asesinato que ocurrió en diciembre pasado.

Un joven de 16 años, con un frondoso prontuario, fue detenido en las últimas horas en Avellaneda. Fue por un asesinato que ocurrió en diciembre pasado.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un joven de 16 años en Avellaneda, quien era buscado por un asesinato perpetrado el 25 de diciembre de 2025. La víctima fue baleada. Ya había otros dos detenidos y resta dar con otro prófugo.

Efectivos de la comisaría de Gerli, sexta de Avellaneda, efectivizaron en las últimas horas un allanamiento que derivó en la detención de un menor de edad acusado por “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.

La investigación comenzó el 25 de diciembre del año pasado, cuando Ramón Alberto Salina, de 44 años, fue asesinado de un disparo (presentaba una herida de arma de fuego en la axila derecha). En ese momento, la Policía logró dar con dos sospechosos pero intentaba establecer la identidad de otros dos.

Finalmente, lograron establecer que este menor, quien se había dado a la fuga, regresó y frecuentaba el barrio Santo Domingo y la IAPI de Quilmes. “Atento a ello personal de GTO montan un dispositivo encubierto en ambos distritos, vistiendo ropa de civil, en distintos días y horarios, sin llamar la atención”, informaron las fuentes.

Finalmente, los efectivos lograron dar con el acusado (que tiene un frondoso prontuario) en las calles Madariaga y Caxaraville. Pesa sobre él, además, un segundo pedido de captura por homicidio a requerimiento de Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Quilmes.

“Se mantiene comunicación con el Dr. Juan Ferrer del Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora quien avaló lo actuado e impartió directivas quedando a la espera del cupo de alojamiento del encartado”, precisaron. También se lo comunicado al Juzgado de Garantías 1 de Quilmes.