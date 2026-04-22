Avellaneda: Robo a mano armada a un chofer de aplicación

Delincuentes sorprendieron a un chofer de aplicación, quien estaba dando por finalizado un viaje, y tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron el rodado. Fue en Avellaneda. Finalmente, logró recuperar el vehículo.
Sucedió el martes en la intersección de las calles Condarco y Mansilla. El chofer de Uber denunció que dejó en este destino a un pasajero y fue sorprendido por cuatro delincuentes. “Utilizando un arma de fuego, le sustraen el rodado, dándose a la fuga en dirección hacia Arrendondo”, informaron las fuentes.
La víctima se dirigió a la comisaría local y logró, a través de la aplicación de rastreo, dar con el paradero del rodado. “Se hallaba en Edison y Rivera lindante de Avellaneda”, precisaron. Allí se acercó la dueña del rodado, quien logró recuperarlo.
Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que señala que “no se pudo establecer relación con otros hechos”, algo que había trascendido en un comienzo.