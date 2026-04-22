Avellaneda: Robo a mano armada a un chofer de aplicación

Un chofer de aplicación fue sorprendido por delincuentes armados cuando estaba cerrando un viaje en Avellaneda.

Un chofer de aplicación fue sorprendido por delincuentes armados cuando estaba cerrando un viaje en Avellaneda.

Delincuentes sorprendieron a un chofer de aplicación, quien estaba dando por finalizado un viaje, y tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron el rodado. Fue en Avellaneda. Finalmente, logró recuperar el vehículo.

Sucedió el martes en la intersección de las calles Condarco y Mansilla. El chofer de Uber denunció que dejó en este destino a un pasajero y fue sorprendido por cuatro delincuentes. “Utilizando un arma de fuego, le sustraen el rodado, dándose a la fuga en dirección hacia Arrendondo”, informaron las fuentes.

La víctima se dirigió a la comisaría local y logró, a través de la aplicación de rastreo, dar con el paradero del rodado. “Se hallaba en Edison y Rivera lindante de Avellaneda”, precisaron. Allí se acercó la dueña del rodado, quien logró recuperarlo.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que señala que “no se pudo establecer relación con otros hechos”, algo que había trascendido en un comienzo.