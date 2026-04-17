Fue capturado en Avellaneda por incidentes durante salidas transitorias: tenía una réplica

Un hombre de 48 años fue detenido en Avellaneda. "Se encontraba exhibiendo un arma", denunciaron los vecinos.

Un hombre de 48 años fue detenido en Avellaneda. "Se encontraba exhibiendo un arma", denunciaron los vecinos.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre en Avellaneda, que tenía pedido de captura por incidentes durante las salidas transitorias, y tenía una réplica.

Se trata de un hombre de 48 años, quien fue aprehendido en Paramaribo y Bahía Blanca. “Por dichos de vecinos, se encontraba exhibiendo un arma”, informaron las fuentes. Tras interceptarlo, se procedió al secuestro de una réplica de pistola.

Asimismo, se realizo consulta radial arrojando que sobre el mentado recae orden de captura activa desde noviembre pasado a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Avellaneda por incidentes durante las salidas transitorias.

Fue trasladado a la comisaría quinta de Avellaneda, mientras que se iniciaron actuaciones con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.