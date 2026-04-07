Los Andes limpió a Francisco Funes

Por "incumplimiento de las obligaciones y compromisos que exigen formar parte del plantel profesional", Los Andes le rescindió el contrato al mediocampista Francisco Funes.

Por "incumplimiento de las obligaciones y compromisos que exigen formar parte del plantel profesional", Los Andes le rescindió el contrato al mediocampista Francisco Funes.

El club Los Andes anunció la rescisión del contrato de Francisco Funes, mediocampista que había llegado en enero a la institución de Lomas de Zamora.

“Informamos que el club ha decidido rescindir el contrato del jugador Francisco Funes, debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos que se exigen para formar parte del plantel profesional de fútbol”, precisó el club.

La institución aclara: “Esta decisión ha sido tomada con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita, priorizando los valores, la disciplina y el profesionalismo que consideramos fundamentales para representar a nuestra querida institución”.

El mediocampista de 24 años había llegado en enero pasado desde Metropolitanos FC (Venezuela) y no tuvo gran participación.

Los Andes, que perdió el clásico con Temperley y se recuperó en la fecha pasada ante Chaco For Ever, se prepara para enfrentar el domingo a Acassuso.