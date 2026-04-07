Los Andes limpió a Francisco Funes

El club Los Andes anunció la rescisión del contrato de Francisco Funes, mediocampista que había llegado en enero a la institución de Lomas de Zamora.
“Informamos que el club ha decidido rescindir el contrato del jugador Francisco Funes, debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos que se exigen para formar parte del plantel profesional de fútbol”, precisó el club.
La institución aclara: “Esta decisión ha sido tomada con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita, priorizando los valores, la disciplina y el profesionalismo que consideramos fundamentales para representar a nuestra querida institución”.
El mediocampista de 24 años había llegado en enero pasado desde Metropolitanos FC (Venezuela) y no tuvo gran participación.
Los Andes, que perdió el clásico con Temperley y se recuperó en la fecha pasada ante Chaco For Ever, se prepara para enfrentar el domingo a Acassuso.